NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für UBS nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 29 Franken belassen. Dank einer starken Marktentwicklung habe das Zahlenwerk der Großbank die Erwartungen übertroffen, schrieb Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick sei "vorsichtig konstruktiv", die Prognose für die Nettozinserträge deuteten auf ein gewisses Aufwärtspotenzial hin./rob/ck/mis;