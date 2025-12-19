Pluszeichen in Zürich: SPI schlussendlich auf grünem Terrain

Am Freitag schloss der SPI den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.19 Prozent) bei 18’088.46 Punkten ab. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2.296 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0.060 Prozent leichter bei 18’044.14 Punkten, nach 18’054.91 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Freitag sein Tagestief bei 17’993.24 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18’102.02 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 1.76 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 19.11.2025, lag der SPI noch bei 17’218.49 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.09.2025, wies der SPI einen Stand von 16’812.63 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 19.12.2024, verzeichnete der SPI einen Wert von 15’230.17 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 16.56 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 18’102.02 Punkten. Bei 14’361.69 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Xlife Sciences (+ 12.74 Prozent auf 23.90 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 9.66 Prozent auf 0.16 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 8.70 Prozent auf 1.50 CHF), GAM (+ 7.06 Prozent auf 0.14 CHF) und StarragTornos (+ 6.71 Prozent auf 30.20 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen MindMaze Therapeutics (-23.33 Prozent auf 2.12 CHF), Schweiter Technologies (-8.93 Prozent auf 250.00 CHF), Evolva (-6.00 Prozent auf 0.75 CHF), Curatis (-4.64 Prozent auf 11.30 CHF) und Pierer Mobility (Bajaj Mobility) (-4.13 Prozent auf 13.94 CHF).

Welche SPI-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 15’953’536 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 279.746 Mrd. Euro im SPI den grössten Anteil aus.

SPI-Fundamentaldaten im Blick

Unter den SPI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie mit 4.49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10.72 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

