Experten-Einschätzung 10.03.2026 09:39:03

UBS-Analyse: Aktie von Barclays Capital mit Underweight bewertet

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des UBS-Papiers durch Barclays Capital-Analyst Flora Bocahut.

UBS
30.69 CHF 3.82%
Kaufen Verkaufen

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 33 Franken auf "Underweight" belassen. Die jüngsten Kursverluste europäischer Banken seien Ausdruck einer Risikovermeidung seitens der Investoren, schrieb Flora Bocahut am Montagabend. Sie seien nicht das Ergebnis einer fundamentalen Bewertung. Die Dynamik bei den Ergebnissen und die Qualität der verwalteten Anlagen blieben solide. UBS habe im Schlussquartal 2025 mit dem Vorsteuergewinn die Erwartungen deutlich übertroffen.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die UBS-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der SIX SX-Sitzung 3.2 Prozent auf 30.56 CHF zu. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 7.98 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 802’524 UBS-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 17.3 Prozent abwärts. Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 29.04.2026 erwartet.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 20:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com,Yu Lan / Shutterstock.com