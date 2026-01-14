TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505
TUI Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Tui von 11,75 auf 12 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Andrew Lobbenberg bevorzugt in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse weiterhin Billigflieger und Reisekonzerne vor den Netzwerkairlines, für die der Optimismus neuerdings zu groß geworden sei. Bei Tui erhöhte er leicht sein Kursziel unter der Annahme, dass sich niedrigere Treibstoffkosten zumindest in geringem Maße positiv auswirken./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TUI AG Overweight
|
Unternehmen:
TUI AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
12.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
9.11 €
|
Abst. Kursziel*:
31.67%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
9.23 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.01%
|
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|TUI AG
|8.29
|-0.85%
