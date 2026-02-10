Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'508 -0.1%  SPI 18'628 -0.3%  Dow 50'188 0.1%  DAX 24'871 -0.5%  Euro 0.9131 0.0%  EStoxx50 6'024 -0.4%  Gold 5'092 1.3%  Bitcoin 50'877 -3.8%  Dollar 0.7662 -0.2%  Öl 69.7 0.8% 
TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505

7.80
CHF
-0.11
CHF
-1.43 %
11:54:41
SWX
11.02.2026 11:05:36

TUI Neutral

TUI
8.03 CHF -0.99%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Tui von 9,00 auf 9,60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Touristikkonzern habe in puncto Profitabilität bei Kreuzfahrten und Hotels gut abgeschnitten, schrieb Cristian Nedelcu am Dienstagabend im Resümee der Zahlen. Die Buchungen für die kommende Sommersaison ließen aber einige Fragen offen./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 15:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: TUI AG Neutral
Unternehmen:
TUI AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
9.60 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
8.93 € 		Abst. Kursziel*:
7.45%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
8.58 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.94%
Analyst Name::
Cristian Nedelcu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

