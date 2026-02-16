Barclays hält an Kaufempfehlung für TUI-Aktie fest: Holiday Experiences im Fokus

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Touristik im Fokus 16.02.2026 11:07:00

Die britische Investmentbank Barclays bestätigt ihre positive Einschätzung für den Touristikkonzern TUI und sieht erhebliches Aufwärtspotenzial.

• Positive Analysteneinschätzungen durch Barclays und JPMorgan nach Vorlage der Quartalszahlen
• Fokus der Investoren auf die Profitabilität der Sparte Holiday Experiences und die Preissetzungsmacht
• Kursziele von bis zu 13,50 Euro signalisieren deutliches Erholungspotenzial für die TUI-Aktie

Barclays-Analyse: Vier Kernaspekte bestimmen das Anlegersentiment

Nach der jüngsten Berichterstattung des Reisekonzerns TUI hat die britische Investmentbank Barclays die Einstufung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 12,00 Euro belassen. In einer aktuellen Studie von Andrew Lobbenberg, Analyst bei Barclays, werden vier entscheidende Themen identifiziert, die derzeit das Interesse der Marktteilnehmer bestimmen. Im Mittelpunkt stehen demnach die Umstrukturierung des Kerngeschäfts sowie die operative Dynamik in der Sparte Holiday Experiences (HEX), welche die Bereiche Hotels, Kreuzfahrten und Aktivitäten bündelt. Lobbenberg adressiert in seiner Analyse an die Investoren zudem die Bedeutung der Preissetzungsmacht in einem volatilen Marktumfeld und die künftige Strategie zur Kapitalverteilung des Konzerns.

JPMorgan sieht solides Quartal trotz kurzfristiger Herausforderungen

Die Einschätzung von Barclays deckt sich in der Tendenz mit der Analyse der US-Bank JPMorgan, wenngleich Analyst Karan Puri das Kursziel mit 13,50 Euro noch deutlich aggressiver ansetzt. In seiner Studie an die Kunden der Bank beschreibt Puri das erste Geschäftsquartal der TUI als "ordentlich", weist jedoch darauf hin, dass das aktuelle Tagesgeschäft momentan weniger Dynamik aufweise. Trotz dieser kurzfristigen Eintrübung bleibt die Einstufung auf "Overweight", was das langfristige Vertrauen in die Erholungsstory des weltweit führenden Touristikunternehmens unterstreicht. Die Diskrepanz zwischen den aktuellen Kursen und den Zielvorgaben der Analysten deutet auf eine signifikante Unterbewertung aus Sicht der Experten hin.

Wachstumstreiber Kreuzfahrten und Hotels im Fokus

Ein wesentlicher Pfeiler für die optimistischen Prognosen ist die Sparte Holiday Experiences, die sich zunehmend als Ertragsperle des Konzerns herauskristallisiert. Während das klassische Reiseveranstaltergeschäft oft unter geringen Margen und hoher Konkurrenz leidet, profitieren die eigenen Hotelmarken und die Kreuzfahrtflotten von einer hohen Auslastung und stabilen Preisen. Die Analysten von Barclays betonen, dass die Fähigkeit von TUI, höhere Kosten an die Kunden weiterzugeben, ein entscheidender Faktor für die künftige Margenentwicklung sein wird. Diese Preissetzungsmacht gilt in Zeiten von Inflation und schwankenden Kerosinpreisen als wichtiges Qualitätsmerkmal für institutionelle Anleger.

Aktuelle Marktreaktion der TUI-Aktie

An der Börse zeigte sich der Titel zuletzt stabil, konnte jedoch noch nicht zum grossen Befreiungsschlag ansetzen. Via XETRA notiert die Aktie zeitweise mit einem Plus von 2,05 Prozent bei 8,57 Euro. Damit bleibt das Papier weiterhin deutlich hinter dem durchschnittlichen Kursziel der bei TipRanks gelisteten Analysten zurück, welches aktuell bei 10,63 Euro liegt. Während die Marktstimmung insgesamt als konstruktiv bezeichnet werden kann, warten viele Anleger auf eine nachhaltige Verbesserung der konjunkturellen Rahmenbedingungen und eine Stabilisierung beim Leitzins, um den Sektor der zyklischen Konsumgüter wieder stärker zu gewichten.

