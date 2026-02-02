TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
TUI Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 9,20 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Richard Clarke schrieb in einer ersten Reaktion am Dienstag von einem "sehr schwachen Jahresauftakt für die Reisenachfrage". Daraufhin dürften die Erwartungen am Markt nun sinken, ein Übertreffen der Ziele für das Geschäftsjahr werde unwahrscheinlicher./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 06:39 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TUI AG Market-Perform
|
Unternehmen:
TUI AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
9.20 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
9.43 €
|
Abst. Kursziel*:
-2.42%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
8.88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.63%
|
Analyst Name::
Richard J. Clarke
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TUI AG
|
09:45
|Tui will wieder stärker ins Massengeschäft - Kunden buchen später (AWP)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
07:12
|Tui steigert operativen Gewinn zum Winterstart (AWP)
|
07:00
|EQS-News: TUI delivers best Q1 performance with Und. EBIT of €77m, growing strongly by +€26m. We reaffirm our FY26 guidance of +7-10% Und. EBIT growth (at CC), driven by expectations for Summer 2026 (EQS Group)
|
09.02.26
|MDAX aktuell: MDAX zeigt sich letztendlich fester (finanzen.ch)
|
09.02.26
|TUI-Aktie legt zu: Konzern setzt auf Expansion im Billigreisesegment (finanzen.ch)
|
09.02.26
|MDAX aktuell: MDAX bewegt sich im Plus (finanzen.ch)
|
09.02.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX mittags auf grünem Terrain (finanzen.ch)
Analysen zu TUI AG
|10:31
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|10:28
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|09:53
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:51
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:51
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|10:31
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|10:28
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|09:53
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:51
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:51
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|10:31
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|09:51
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:51
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|11.02.25
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|02.08.24
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|13.03.24
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|13.02.24
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|10:28
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|09:53
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|TUI AG
|7.96
|-4.62%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:37
|
Barclays Capital
AstraZeneca Overweight
|10:37
|
Barclays Capital
BP Overweight
|10:35
|
Jefferies & Company Inc.
AstraZeneca Buy
|10:33
|
Goldman Sachs Group Inc.
Akzo Nobel Buy
|10:32
|
Goldman Sachs Group Inc.
Air Liquide Buy
|10:32
|
Goldman Sachs Group Inc.
BASF Buy
|10:31
|
Bernstein Research
Philips Market-Perform