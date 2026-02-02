TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505
8.20CHF
-0.16CHF
-1.86 %
13:05:23
SWX
10.02.2026 11:19:07
TUI Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Tui nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 9 Euro auf "Neutral" belassen. Die gebuchten Umsätze signalisierten Unsicherheit mit Blick auf die Sommersaison, schrieb Cristian Nedelcu in seiner ersten Einschätzung am Dienstag. Sie seien schwächer ausgefallen als vom Reiseanbieter im Dezember in Aussicht gestellt./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TUI AG Neutral
|
Unternehmen:
TUI AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
9.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
9.43 €
|
Abst. Kursziel*:
-4.54%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
9.03 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0.29%
|
Analyst Name::
Cristian Nedelcu
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse