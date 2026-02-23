DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
44.63CHF
0.42CHF
0.95 %
12:03:11
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
24.02.2026 10:37:18
DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group vor Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Disziplin bei den Kosten sei für den Logistikdienstleister von zentraler Bedeutung, schrieb Michael Aspinall am Dienstag in seinem Ausblick. Für Unterstützung sorgten gegenwärtig zaghafte Hinweise auf eine konjunkturelle Erholung./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 04:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 04:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 04:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
60.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
49.20 €
|
Abst. Kursziel*:
21.95%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
49.24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.85%
|
Analyst Name::
Michael Aspinall
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|10:37
|DHL Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|02.02.26
|DHL Group Equal Weight
|Barclays Capital
|02.02.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|10:37
|DHL Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|02.02.26
|DHL Group Equal Weight
|Barclays Capital
|02.02.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|10:37
|DHL Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|20.02.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|02.02.26
|DHL Group Equal Weight
|Barclays Capital
|28.01.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|22.01.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|21.01.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|44.56
|0.79%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:08
|
JP Morgan Chase & Co.
Novo Nordisk Neutral
|11:07
|
Goldman Sachs Group Inc.
Novo Nordisk Buy
|10:48
|
Barclays Capital
Hennes & Mauritz AB Underweight
|10:47
|
Barclays Capital
Wolters Kluwer Overweight
|10:46
|
Barclays Capital
Enel Overweight
|10:46
|
Barclays Capital
AIR France-KLM Underweight
|10:40
|
Warburg Research
CEWE Stiftung Buy