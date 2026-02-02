TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505
TUI Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Tui nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 12 Euro auf "Buy" belassen. Diese seien solide ausgefallen, schrieb Andre Juillard in seiner ersten Reaktion am Dienstag. Aus Bewertungssicht handelten die Papiere des Reiseanbieters mit einem Abschlag von etwa 60 Prozent verglichen mit der Zeit vor der Corona-Pandemie./bek/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 08:26 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TUI AG Buy
|
Unternehmen:
TUI AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
12.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
9.43 €
|
Abst. Kursziel*:
27.28%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
8.88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35.17%
|
Analyst Name::
Andre Juillard
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TUI AG
|
09:45
|Tui will wieder stärker ins Massengeschäft - Kunden buchen später (AWP)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
07:12
|Tui steigert operativen Gewinn zum Winterstart (AWP)
|
07:00
|EQS-News: TUI delivers best Q1 performance with Und. EBIT of €77m, growing strongly by +€26m. We reaffirm our FY26 guidance of +7-10% Und. EBIT growth (at CC), driven by expectations for Summer 2026 (EQS Group)
|
09.02.26
|MDAX aktuell: MDAX zeigt sich letztendlich fester (finanzen.ch)
|
09.02.26
|TUI-Aktie legt zu: Konzern setzt auf Expansion im Billigreisesegment (finanzen.ch)
|
09.02.26
|MDAX aktuell: MDAX bewegt sich im Plus (finanzen.ch)
|
09.02.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX mittags auf grünem Terrain (finanzen.ch)
Analysen zu TUI AG
|10:28
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|09:53
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:51
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:51
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
