TUI Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Tui nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 8,20 Euro auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis des Touristikkonzerns liege über der - allerdings nicht gerade aussagekräftigen - Konsensschätzung, schrieb James Wheatcroft in seiner ersten Reaktion am Dienstag. Bei den Buchungen für die laufende Wintersaison und die Sommersaison 2026 lasse die Dynamik aber nach./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 02:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TUI AG Hold
|
Unternehmen:
TUI AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
8.20 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
9.43 €
|
Abst. Kursziel*:
-13.03%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
8.88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7.64%
|
Analyst Name::
James Wheatcroft
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TUI AG
|
09:45
|Tui will wieder stärker ins Massengeschäft - Kunden buchen später (AWP)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
07:12
|Tui steigert operativen Gewinn zum Winterstart (AWP)
|
07:00
|EQS-News: TUI delivers best Q1 performance with Und. EBIT of €77m, growing strongly by +€26m. We reaffirm our FY26 guidance of +7-10% Und. EBIT growth (at CC), driven by expectations for Summer 2026 (EQS Group)
|
09.02.26
|MDAX aktuell: MDAX zeigt sich letztendlich fester (finanzen.ch)
|
09.02.26
|TUI-Aktie legt zu: Konzern setzt auf Expansion im Billigreisesegment (finanzen.ch)
|
09.02.26
|MDAX aktuell: MDAX bewegt sich im Plus (finanzen.ch)
|
09.02.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX mittags auf grünem Terrain (finanzen.ch)
Analysen zu TUI AG
|10:28
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|09:53
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:51
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:51
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
