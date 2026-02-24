Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
24.02.2026 
Strategy-Aktie: Überlebensstipps vom Gründer für einen Bitcoin-Bärenmarkt
Tesla-Aktie: Experte sieht Wandel zum Robotik-Konzern
Umfangreiche Verkäufe: In diese US-Aktie hat die Schweizerische Nationalbank in Q4 investiert
4. Quartal 2025: Diese Änderungen nahm George Soros im Depot vor
Ausblick: Telefonica zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Bären-Tipps 24.02.2026

Strategy-Aktie: Überlebensstipps vom Gründer für einen Bitcoin-Bärenmarkt

Strategy-Aktie: Überlebensstipps vom Gründer für einen Bitcoin-Bärenmarkt

Michael Saylor bleibt unbeirrt auf seinem Kurs und hält sich an zwei einfachen Grundsätzen fest, die seine Bitcoin-Strategie bestimmen - auch in turbulenten Marktphasen.

• Michael Saylor hält trotz Bitcoin-Absturz an seiner Strategie fest
• Bitcoin-Bestand von Strategy wächst auf über 700'000 Stück
• Nach dem Allzeithoch im Oktober 2025 fällt der Bitcoin-Kurs kurzzeitig um fast 50 Prozent

Michael Saylor, der Gründer von Strategy Inc. (ehemals MicroStrategy) bleibt trotz des jüngsten Bitcoin-Absturzes bei seiner bewährten Strategie. Während viele Investoren in Zeiten hoher Volatilität nervös werden, signalisiert Saylor Vertrauen in langfristiges Halten.

Saylors Bitcoin-Plan in zwei Schritten

Am 3. Februar 2026 teilte Saylor seine Strategie für die Vorgehensweise mit Bitcoin auf X (ehemals Twitter):

Der Unternehmer skizziert seinen Ansatz für den Umgang mit Bitcoin in zwei klaren Schritten: Zuerst Bitcoin kaufen, dann halten - ein scheinbar einfacher Leitfaden für Anleger, die langfristig in die Kryptowährung investieren wollen.

Weitere Bitcoin-Kurse von Strategy

Trotz des anhaltenden Bärenmarktes gab Strategy am 2. Februar 2026 den Kauf von 855 Bitcoin im Wert von 75,3 Millionen US-Dollar bekannt, wie die offizielle SEC-Meldung zeigt. Mit diesem Zukauf steigt der Gesamtbestand des Unternehmens demnach auf 713'502 Bitcoin - deren Gesamtwert beläuft sich nun auf 54,26 Milliarden US-Dollar.

Bitcoin-Kurs nach Allzeithoch

Anfang Oktober 2025 kletterte der Bitcoin-Kurs zeitweise auf 126'000 US-Dollar und erreichte damit neue Rekordwerte. Nur wenige Monate später, am 5. Februar 2026, brach der Kurs jedoch kurzfristig auf rund 63'500 US-Dollar ein - ein Rückgang von fast 50 Prozent, der die hohe Volatilität der Kryptowährung einmal mehr deutlich machte.

Volatilität als Chance

Noch am selben Tag der Veröffentlichung seiner Zwei-Schritte-Anleitung bekräftigte Saylor auf X seine Überzeugung in Sachen Bitcoin mit den Worten: "Volatilität ist Satoshis Geschenk an die Gläubigen." Ein Blick auf die Anfänge von Bitcoin zeigt, warum: Wer früh investierte und seine Bestände trotz der starken Kursschwankungen hielt, wurde langfristig belohnt. Die Kryptowährung hat seit ihrem Start eine beeindruckende Preisentwicklung hingelegt.

Doch wie BTC-ECHO berichtet, wäre es zu kurz gegriffen zu sagen, frühe Bitcoin-Investoren seien lediglich zur richtigen Zeit eingestiegen: Hohe Renditen waren stets mit einer starken Volatilität und Risiken verbunden. Saylor bezeichnete genau diese Kursschwankungen als das "Geschenk" von Satoshi.

Während der Bitcoin-Markt stark schwankt, hält Michael Saylor weiterhin an seiner Buy- and-Hold-Strategie fest - ein Ansatz, der sowohl Risiko als auch langfristiges Vertrauen in die Kryptowährung widerspiegelt.

Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Proof of Space: Umweltfreundliche Alternative im Bitcoin- und Krypto-Mining
Krypto-Kriminalität erreicht 2025 Rekordwerte: CertiK meldet milliardenschweren Schaden
Die Performance der Kryptowährungen in KW 8: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan

