TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505
7.84CHF
-0.51CHF
-6.07 %
10:03:15
SWX
10.02.2026 08:51:47
TUI Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Tui nach Zahlen mit einem Kursziel von 12 Euro auf "Overweight" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Touristikkonzerns für das erste Geschäftsquartal habe der Konsensschätzung entsprochen, schrieb Andrew Lobbenberg am Dienstag./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:17 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
TUI AG
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
12.00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
9.43 €
Abst. Kursziel*:
27.28%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
8.78 €
Abst. Kursziel aktuell:
36.61%
Analyst Name::
-
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu TUI AG
09:45
|Tui will wieder stärker ins Massengeschäft - Kunden buchen später (AWP)
09:28
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
07:12
|Tui steigert operativen Gewinn zum Winterstart (AWP)
|
07:00
|EQS-News: TUI delivers best Q1 performance with Und. EBIT of €77m, growing strongly by +€26m. We reaffirm our FY26 guidance of +7-10% Und. EBIT growth (at CC), driven by expectations for Summer 2026 (EQS Group)
09.02.26
|MDAX aktuell: MDAX zeigt sich letztendlich fester (finanzen.ch)
09.02.26
|TUI-Aktie legt zu: Konzern setzt auf Expansion im Billigreisesegment (finanzen.ch)
09.02.26
|MDAX aktuell: MDAX bewegt sich im Plus (finanzen.ch)
09.02.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX mittags auf grünem Terrain (finanzen.ch)
Analysen zu TUI AG
|08:51
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|14.01.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|TUI AG
|8.10
|-2.96%
|09:26
Goldman Sachs Group Inc.
Givaudan Sell
|09:16
Barclays Capital
ams-OSRAM Equal Weight
|09:15
Barclays Capital
Philips Overweight
|08:57
Barclays Capital
TeamViewer Overweight
|08:54
Barclays Capital
Kering Underweight
|08:53
Goldman Sachs Group Inc.
LANXESS Neutral
|08:53
Goldman Sachs Group Inc.
Symrise Buy