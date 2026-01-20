TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
TUI Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui angesichts der jüngsten Zoll-Eskalation wegen Grönland auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 7,90 Euro belassen. Die Auswirkungen auf die kurzfristige Gewinnentwicklung von Reise-Unternehmen dürften sich bei Ausbleiben einer weiteren Eskalation in Grenzen halten, zumal es bereits seit April Gegenwind bei Reisen in die USA hebe, schrieb Richard J. Clarke in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Schlagzeilen und die Unsicherheit dürften aber auf dem Sektor lasten./ajx/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TUI AG Market-Perform
|
Unternehmen:
TUI AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
7.90 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
8.83 €
|
Abst. Kursziel*:
-10.49%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
8.72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9.40%
|
Analyst Name::
Richard J. Clarke
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TUI AG
|
12:26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.ch)
|
16.01.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
16.01.26
|Handel in Frankfurt: MDAX leichter (finanzen.ch)
|
16.01.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX sackt ab (finanzen.ch)
|
15.01.26
|Volatilität bei TUI-Aktie hält an: Analysten streiten über Kurspotenzial (finanzen.ch)
|
14.01.26
|MDAX-Wert TUI-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TUI von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
12.01.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX liegt zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
09.01.26
|TUI-Aktie dennoch in Rot: Anleger blicken auf Dividende und Februar-Termine (finanzen.ch)