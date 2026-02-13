TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505
TUI Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tui mit einem Kursziel von 12 Euro auf "Overweight" belassen. Andrew Lobbenberg nannte am Freitagnachmittag vier wichtige Themen, die nach dem Quartalsbericht des Reisekonzerns bei Anlegern im Fokus stünden: Die Umstrukturierung des Kerngeschäfts, die Dynamik in der Hotel- und Kreuzfahrtsparte Holiday Experiences (HEX) sowie die Preissetzungsmacht und die Kapitalverteilung./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 17:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TUI AG Overweight
|
Unternehmen:
TUI AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
12.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
8.44 €
|
Abst. Kursziel*:
42.25%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
8.45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42.01%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
