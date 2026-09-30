TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
30.09.2026 16:29:00
TRATON Aktie News: TRATON am Nachmittag höher
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von TRATON. Das Papier von TRATON konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 35,38 EUR.
Um 16:28 Uhr wies die TRATON-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 35,38 EUR nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 30'931 Punkten notiert. Die TRATON-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 35,98 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 35,04 EUR. Bisher wurden heute 53'643 TRATON-Aktien gehandelt.
Am 03.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 41,38 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TRATON-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.10.2025 bei 25,78 EUR. Der aktuelle Kurs der TRATON-Aktie ist somit 27,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 erhielten TRATON-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,930 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,31 EUR. Am 23.07.2026 lud TRATON zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,42 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.77 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TRATON einen Umsatz von 11.30 Mrd. EUR eingefahren.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte TRATON am 28.10.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 28.10.2027.
Den erwarteten Gewinn je TRATON-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,85 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie
MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TRATON von vor einem Jahr abgeworfen
MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TRATON-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
MDAX-Titel TRATON-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TRATON-Investment von vor 3 Jahren verdient
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu TRATON
|
09:29
|TRATON Aktie News: TRATON am Vormittag im Minusbereich (finanzen.ch)
|
30.09.26
|TRATON Aktie News: TRATON am Nachmittag höher (finanzen.ch)
|
30.09.26
|TRATON Aktie News: TRATON steigt am Mittag (finanzen.ch)
|
29.09.26
|MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TRATON von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Börse Frankfurt: MDAX-Anleger greifen mittags zu (finanzen.ch)
|
15.09.26
|MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TRATON-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
11.09.26
|XETRA-Handel: MDAX zum Start des Freitagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu TRATON
|29.09.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|28.09.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|TRATON Neutral
|UBS AG
|14.09.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.26
|TRATON Neutral
|UBS AG
|29.09.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|28.09.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|TRATON Neutral
|UBS AG
|14.09.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.26
|TRATON Neutral
|UBS AG
|28.07.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|TRATON Buy
|UBS AG
|08.07.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|TRATON Buy
|UBS AG
|29.09.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|28.09.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|TRATON Neutral
|UBS AG
|14.09.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.26
|TRATON Neutral
|UBS AG
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI deutlich schwächer -- DAX tief im Minus - 25.000-Punkte-Marke unterschritten -- Nikkei letztlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notieren am Donnerstag mit deutlichen Verlusten. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.