TRATON Aktie News: TRATON am Nachmittag höher

Um 16:28 Uhr wies die TRATON-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 35,38 EUR nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 30'931 Punkten notiert. Die TRATON-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 35,98 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 35,04 EUR. Bisher wurden heute 53'643 TRATON-Aktien gehandelt.

Am 03.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 41,38 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TRATON-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.10.2025 bei 25,78 EUR. Der aktuelle Kurs der TRATON-Aktie ist somit 27,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten TRATON-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,930 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,31 EUR. Am 23.07.2026 lud TRATON zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,42 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.77 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TRATON einen Umsatz von 11.30 Mrd. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte TRATON am 28.10.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 28.10.2027.

Den erwarteten Gewinn je TRATON-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,85 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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