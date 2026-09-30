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30.09.2026 16:29:00

TRATON Aktie News: TRATON am Nachmittag höher

TRATON Aktie News: TRATON am Nachmittag höher

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von TRATON. Das Papier von TRATON konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 35,38 EUR.

TRATON
32.57 CHF -2.13%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr wies die TRATON-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 35,38 EUR nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 30'931 Punkten notiert. Die TRATON-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 35,98 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 35,04 EUR. Bisher wurden heute 53'643 TRATON-Aktien gehandelt.

Am 03.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 41,38 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TRATON-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.10.2025 bei 25,78 EUR. Der aktuelle Kurs der TRATON-Aktie ist somit 27,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten TRATON-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,930 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,31 EUR. Am 23.07.2026 lud TRATON zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,42 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.77 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TRATON einen Umsatz von 11.30 Mrd. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte TRATON am 28.10.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 28.10.2027.

Den erwarteten Gewinn je TRATON-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,85 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
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Long 12’447.97 8.92 S9AB6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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TRATON 32.30 -0.62% TRATON

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