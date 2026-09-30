TRATON Aktie News: TRATON steigt am Mittag

Um 12:28 Uhr sprang die TRATON-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 35,54 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 30'964 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 35,60 EUR erreichte die TRATON-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 35,04 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der TRATON-Aktie belief sich zuletzt auf 18'490 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 41,38 EUR erreichte der Titel am 03.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der TRATON-Aktie liegt somit 14,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 25,78 EUR. Dieser Wert wurde am 18.10.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TRATON-Aktie.

Für TRATON-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,930 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,31 EUR ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TRATON am 23.07.2026. In Sachen EPS wurden 1,42 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TRATON 0,49 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat TRATON mit einem Umsatz von insgesamt 11.77 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,12 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von TRATON rechnen Experten am 28.10.2027.

Experten taxieren den TRATON-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,85 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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