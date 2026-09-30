TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
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30.09.2026 09:29:00
TRATON Aktie News: TRATON reagiert am Mittwochvormittag positiv
Die Aktie von TRATON zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die TRATON-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 35,20 EUR.
Die TRATON-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 35,20 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 31'112 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die TRATON-Aktie bisher bei 35,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 35,04 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TRATON-Aktien beläuft sich auf 4'627 Stück.
Am 03.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 41,38 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TRATON-Aktie somit 14,93 Prozent niedriger. Bei 25,78 EUR fiel das Papier am 18.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 26,76 Prozent könnte die TRATON-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Zuletzt erhielten TRATON-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,930 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,31 EUR aus. Am 23.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,42 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TRATON ein EPS von 0,49 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,12 Prozent auf 11.77 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
TRATON wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 28.10.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,85 EUR je TRATON-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
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