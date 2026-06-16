TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
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TRATON Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Traton auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Mit der Rahmenvereinbarung zwischen den USA und dem Iran ergäben sich nach zuvor starken Kursverlusten nun Anlagemöglichkeiten im Sektor der Investitionsgüterhersteller, schrieb Andre Kukhnin in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Der Experte zählt Kion, Kone, Schindler, Assa Abloy sowie Volvo zu den aussichtsreichen Kandidaten./bek/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / 21:47 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Buy
|
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
38.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
34.48 €
|
Abst. Kursziel*:
10.21%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
34.44 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.34%
|
Analyst Name::
Andre Kukhnin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TRATON
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Analysen zu TRATON
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|UBS AG
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|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.05.26
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.26
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|07:53
|TRATON Buy
|UBS AG
|13.05.26
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|UBS AG
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|Bernstein Research
|02.06.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.05.26
|TRATON Neutral
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|08.05.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|TRATON Market-Perform
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