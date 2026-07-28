NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Boeing nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 270 US-Dollar belassen. Die Resultate des Flugzeugbauers seien erneut ereignisarm gewesen, und das komme dem Unternehmen entgegen, schrieb Seth M. Seifman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für Boeing sei es nach wie vor von größter Bedeutung, weiterhin auf höhere Produktionsraten, Auslieferungen und Barmittelzuflüsse hinzuarbeiten sowie die Zertifizierungen für die Modelle 737 und 777 sicherzustellen./la/he;