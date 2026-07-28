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Boeing Aktie 913253 / US0970231058

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28.07.2026 15:42:13

Boeing Overweight

Boeing
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Boeing nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 270 US-Dollar belassen. Die Resultate des Flugzeugbauers seien erneut ereignisarm gewesen, und das komme dem Unternehmen entgegen, schrieb Seth M. Seifman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für Boeing sei es nach wie vor von größter Bedeutung, weiterhin auf höhere Produktionsraten, Auslieferungen und Barmittelzuflüsse hinzuarbeiten sowie die Zertifizierungen für die Modelle 737 und 777 sicherzustellen./la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 09:10 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 09:10 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Boeing Co. Overweight
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 270.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 219.97 		Abst. Kursziel*:
22.74%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 218.34 		Abst. Kursziel aktuell:
23.66%
Analyst Name::
Seth M. Seifman 		KGV*:
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