TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271

28.10.2025 13:23:58

TotalEnergies Outperform

TotalEnergies
49.66 CHF -0.29%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Totalenergies auf "Outperform" belassen. Nach dem jüngsten, robusten Update zur Geschäftsentwicklung des Ölkonzerns seien die Erwartungen moderat gestiegen, schrieb Biraj Borkhataria in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. In den vergangenen Monate habe sich die Aktie auch wegen der Verschuldung unterdurchschnittlich entwickelt. Der Experte erwartet nun Veräußerungen von Aktivitäten, welche die Bilanz stützen sollten./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 05:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 05:45 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TotalEnergies Outperform
Unternehmen:
TotalEnergies 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
53.25 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
53.65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

