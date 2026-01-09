Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000

55.70
CHF
1.25
CHF
2.30 %
09.01.2026
SWX
12.01.2026 07:26:12

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight

Mercedes-Benz Group
56.88 CHF 2.61%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 68 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Stuttgarter stünden vor einer Elektro-Modelloffensive, schrieb Jose Asumendi am Freitagabend. Zudem arbeite man an den Fixkosten./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 20:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

