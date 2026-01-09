Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
55.70CHF
1.25CHF
2.30 %
09.01.2026
SWX
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
12.01.2026 07:26:12
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
Mercedes-Benz Group
56.88 CHF 2.61%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 68 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Stuttgarter stünden vor einer Elektro-Modelloffensive, schrieb Jose Asumendi am Freitagabend. Zudem arbeite man an den Fixkosten./rob/ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 20:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
70.00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
60.06 €
Abst. Kursziel*:
16.55%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
60.20 €
Abst. Kursziel aktuell:
16.28%
Analyst Name::
Jose M Asumendi
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse