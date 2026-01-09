Mercedes-Benz Group 56.88 CHF 2.61% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 68 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Stuttgarter stünden vor einer Elektro-Modelloffensive, schrieb Jose Asumendi am Freitagabend. Zudem arbeite man an den Fixkosten./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 20:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 00:15 / GMT



