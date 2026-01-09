AUMOVIO Aktie 148438157 / DE000AUM0V10
42.56CHF
0.86CHF
2.05 %
09.01.2026
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
12.01.2026 06:19:26
AUMOVIO Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Aumovio von 52 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi hob seine Ergebnisschätzungen für den Autozulieferer für 2025 und 2026 im Schnitt um 17 Prozent an. Er begründete dies mit dem starken Sparziel des Konzerns für 2025 und geht 2026 von weiteren Umbaumaßnahmen aus. Zudem setzt er in der Autobranche generell auf eine Outperformance von Zulieferern./rob/ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 19:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUMOVIO Overweight
|
Unternehmen:
AUMOVIO
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
62.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
45.72 €
|
Abst. Kursziel*:
35.61%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
46.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33.05%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu AUMOVIO
|
09.01.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX klettert zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
06.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Start steigen (finanzen.ch)
|
31.12.25
|So schätzen die Analysten die Zukunft der AUMOVIO-Aktie ein (finanzen.net)
|
30.12.25
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX steigt am Mittag (finanzen.ch)
|
30.11.25
|Was Analysten von der Aumovio-Aktie erwarten (finanzen.net)
|
28.11.25
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Dr. Jutta A. Dönges, buy (EQS Group)
|
28.11.25
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Dr. Jutta A. Dönges, Kauf (EQS Group)
|
07.11.25
|Aumovio-Aktie unter Druck: Deutliche Rückgänge im Geschäft - (AWP)