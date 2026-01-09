BMW 87.52 CHF 1.80% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 89 Euro auf "Overweight" belassen. Die Absatzvolumina in China stabilisierten sich, schrieb Jose Asumendi am Sonntag mit Blick auf das vierte Quartal der Münchner. Dies sei enorm wichtig, beinahe um jeden Preis./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2026 / 19:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.