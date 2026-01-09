Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
BMW Aktie 324410 / DE0005190003

83.86
CHF
0.00
CHF
0.00 %
09.01.2026
SWX
12.01.2026 06:46:17

BMW Overweight

BMW
87.52 CHF 1.80%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 89 Euro auf "Overweight" belassen. Die Absatzvolumina in China stabilisierten sich, schrieb Jose Asumendi am Sonntag mit Blick auf das vierte Quartal der Münchner. Dies sei enorm wichtig, beinahe um jeden Preis./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2026 / 19:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BMW AG Overweight
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
89.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
92.32 € 		Abst. Kursziel*:
-3.60%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
92.08 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3.34%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BMW AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
