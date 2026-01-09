BMW Aktie 324410 / DE0005190003
83.86CHF
0.00CHF
0.00 %
09.01.2026
SWX
12.01.2026 06:46:17
BMW Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 89 Euro auf "Overweight" belassen. Die Absatzvolumina in China stabilisierten sich, schrieb Jose Asumendi am Sonntag mit Blick auf das vierte Quartal der Münchner. Dies sei enorm wichtig, beinahe um jeden Preis./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2026 / 19:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Overweight
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
89.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
92.32 €
|
Abst. Kursziel*:
-3.60%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
92.08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.34%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
