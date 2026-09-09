EURO STOXX 50-Titel TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TotalEnergies-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem TotalEnergies-Papier via Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der TotalEnergies-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 60.38 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in TotalEnergies-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16.562 TotalEnergies-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des TotalEnergies-Papiers auf 77.75 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’287.68 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 28.77 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von TotalEnergies belief sich zuletzt auf 171.93 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch