EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TotalEnergies-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das TotalEnergies-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die TotalEnergies-Aktie an diesem Tag bei 38.72 EUR. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die TotalEnergies-Aktie investiert, befänden sich nun 258.264 TotalEnergies-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der TotalEnergies-Aktie auf 80.49 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20’787.71 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 107.88 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von TotalEnergies belief sich zuletzt auf 176.89 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch