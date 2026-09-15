TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
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15.09.2026 13:07:00
KI-Offensive bei TotalEnergies: Konzern arbeitet mit Mistral an neuen Modellen - Aktie tiefer
TotalEnergies und Mistral investieren mehr als 100 Millionen Euro in neue KI-Modelle. Sie sollen die Exploration und Entwicklung von Öl- und Gasfeldern verbessern.
Im Rahmen des auf drei Jahre angelegten Programms wollen die beiden französischen Unternehmen neue KI-Modelle entwickeln, die grosse Datenmengen zusammenführen, verarbeiten und auswerten können. Mit ihnen sollen Szenarien für die Entwicklung von Explorationsmöglichkeiten für TotalEnergies erstellt werden. Ausserdem sollen mit Hilfe der KI bestehende Projekte verbessert und ihre Lebensdauer verlängert werden, wie Totalenergies am Dienstag mitteilte.
Um Lösungen zu entwickeln, die speziell auf das französische Energieunternehmen zugeschnitten sind, werden Totalenergies und das KI-Startup Mistral ein gemeinsames wissenschaftliches Labor einrichten.
Die Aktie von TotalEnergies zeigt sich an der Börse in Paris zeitweise bei 79,18 Euro rund 0,44 Prozent tiefer.
DOW JONES
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