TotalEnergies 64.78 CHF 0.84% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Totalenergies nach einem Zwischenbericht auf "Buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Die Indikationen des Ölkonzerns seien schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Henri Patricot in einer am Freitag vorliegenden Studie. Deshalb habe er seine Prognose für den Nettogewinn im zweiten Quartal um 15 Prozent reduziert./rob/edh/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 18:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.