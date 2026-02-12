thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001
10.11CHF
-0.90CHF
-8.17 %
15:44:31
SWX
12.02.2026 14:45:17
thyssenkrupp Neutral
thyssenkrupp
10.54 CHF -3.69%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Thyssenkrupp mit einem Kursziel von 11,10 Euro auf "Neutral" belassen. Die Bilanz des ersten Geschäftsquartals habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Dominic O'Kane am Donnerstag. Der Cashflow sei allerdings schwächer gewesen./rob/ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:58 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Neutral
|
Unternehmen:
thyssenkrupp AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
11.10 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
11.40 €
|
Abst. Kursziel*:
-2.63%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
11.05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.45%
|
Analyst Name::
Dominic O'Kane
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse