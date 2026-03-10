EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
EVOTEC SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Evotec mit einem Kursziel von 6 Euro auf "Hold" belassen. Der Pharmawirkstoffforscher und -entwickler habe in einem überraschenden Strategie-Update die nächste Stufe seines Transformationsplans vorgestellt, die ein neues und fokussiertes Geschäftsmodell operatives Geschäftsmodell vorsehe, schrieb Fynn Scherzler in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Mit den bis Ende 2027 geplanten Einsparungen werde 2026 ein weiteres Übergangsjahr./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
EVOTEC SE
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
6.00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
4.47 €
Abst. Kursziel*:
34.17%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
4.43 €
Abst. Kursziel aktuell:
35.53%
Analyst Name::
Fynn Scherzler
KGV*:
-