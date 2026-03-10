EVOTEC 4.00 CHF -3.94% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Evotec mit einem Kursziel von 6 Euro auf "Hold" belassen. Der Pharmawirkstoffforscher und -entwickler habe in einem überraschenden Strategie-Update die nächste Stufe seines Transformationsplans vorgestellt, die ein neues und fokussiertes Geschäftsmodell operatives Geschäftsmodell vorsehe, schrieb Fynn Scherzler in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Mit den bis Ende 2027 geplanten Einsparungen werde 2026 ein weiteres Übergangsjahr./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 08:05 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.