Rheinmetall 1412.44 CHF -4.59% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 2050 Euro auf "Outperform" belassen. Die Resultate seien durchwachsen ausgefallen, das herausragende Wachstum des Rüstungskonzerns dürfte sich aber fortsetzen, schrieb Adrien Rabier am Mittwoch. Der Ausblick auf 2026 habe jedenfalls für mehr Klarheit gesorgt./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:18 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:18 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.