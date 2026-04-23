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Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014

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23.04.2026 07:49:50

Tesla Neutral

Tesla
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Tesla mit einem Kursziel von 375 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Margen und Cashflow lägen klar über den Erwartungen, schrieb Mark Delaney am Mittwochabend in seiner ersten Reaktion auf den Quartalsbericht./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 17:57 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Neutral
Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
$ 375.00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 387.51 		Abst. Kursziel*:
-3.23%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 387.21 		Abst. Kursziel aktuell:
-3.15%
Analyst Name::
Mark Delaney 		KGV*:
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* Zum Zeitpunkt der Analyse

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