Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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23.04.2026 07:49:50
Tesla Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Tesla mit einem Kursziel von 375 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Margen und Cashflow lägen klar über den Erwartungen, schrieb Mark Delaney am Mittwochabend in seiner ersten Reaktion auf den Quartalsbericht./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 17:57 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Neutral
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
$ 375.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 387.51
|
Abst. Kursziel*:
-3.23%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 387.21
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.15%
|
Analyst Name::
Mark Delaney
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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