Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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10.08.2026 16:29:00
Tesla Aktie News: Tesla zeigt sich am Nachmittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Tesla. Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 329,83 USD.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 329,83 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ 100, der aktuell bei 29'741 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Tesla-Aktie bei 330,58 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 326,45 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1'429'725 Tesla-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 498,82 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.12.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesla-Aktie 51,24 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 297,39 USD. Dieser Wert wurde am 30.07.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 9,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Tesla 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 22.07.2026 äusserte sich Tesla zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,33 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 28.24 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 25,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22.50 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 1,69 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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