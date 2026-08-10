Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’634 0.6%  SPI 20’586 0.4%  Dow 53’903 -0.3%  DAX 26’324 0.0%  Euro 0.9351 0.2%  EStoxx50 6’536 0.2%  Gold 4’382 0.9%  Bitcoin 51’721 -1.2%  Dollar 0.8103 0.4%  Öl 87.4 4.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Amrize143013422Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Rheinmetall345850Sika41879292Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Super Micro Computer präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Abend um die Kurse der Commodities
Presse: PNE könnte komplett verkauft werden - Aktie gewinnt
Lufthansa-Aktie im Blick: Piloten setzen auf Schlichtung im Tarifkonflikt
Experten sehen bei Novartis-Aktie Potenzial
Suche...
ETF Sparplan

Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.08.2026 16:29:00

Tesla Aktie News: Tesla zeigt sich am Nachmittag fester

Tesla Aktie News: Tesla zeigt sich am Nachmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Tesla. Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 329,83 USD.

Tesla
267.04 CHF 2.13%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 329,83 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ 100, der aktuell bei 29'741 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Tesla-Aktie bei 330,58 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 326,45 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1'429'725 Tesla-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 498,82 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.12.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesla-Aktie 51,24 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 297,39 USD. Dieser Wert wurde am 30.07.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 9,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Tesla 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 22.07.2026 äusserte sich Tesla zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,33 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 28.24 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 25,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22.50 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 1,69 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Elon Musk blickt selbstkritisch auf seine Zeit in der US-Politik zurück

Musk gibt Fehler zu - stürzt die SpaceX-Aktie jetzt in die Krise?

BYD-Aktie: BYD legt erneut kräftig zu - Automarkt wächst nur leicht

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.2495 17.06.2027 158524618
Long 12.1924 17.06.2027 157879842
Long 268.242 18.09.2026 152897541
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.4512 18.12.2026 151821817
Short 12.1924 19.03.2027 158524485
Short 38.3189 18.12.2026 159436521
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.0587 8.70 159380648
Long 9.5801 4.88 158786547
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.7073 9.41 159110340
Short 11.1763 1.58 159109774
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -55.93 131592446
Long 10 -37.41 142938789
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Tesla

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Tesla

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07.08.26 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
07.08.26 Tesla Neutral UBS AG
03.08.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
28.07.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
27.07.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

18:05 Logo WHS Nasdaq vor 30.000! Nvidia & Palantir starten die nächste KI-Rallye
12:55 UBS Logo UBS KeyInvest: Die Hausse erhält neue Nahrung
10:16 Marktüberblick: Softwareaktien und Technologiewerte gesucht
09:27 Europas strategische Autonomie
08:55 Kein Sommerloch in Sicht
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
07.08.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AMD, Broadcom, Qualcomm
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
06.08.26 Julius Bär: 16.22% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (54.25%) auf Amrize Ltd, Accelleron Industries Ltd, Geberit AG, Holcim Ltd
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’147.73 19.92 S0BE8U
Short 15’478.65 13.72 SJDBFU
Short 16’045.60 8.92 S5SB6U
SMI-Kurs: 14’633.70 10.08.2026 17:30:27
Long 13’974.24 19.92 SPBMIU
Long 13’661.19 13.99 SMB1YU
Long 13’057.30 8.87 S5BOUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Tesla 267.04 2.13% Tesla

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
MÄRKTE USA/Etwas fester - Schwache Payrolls lindern Zinssorgen
Finma stockt UBS-Aufsicht offenbar kräftig auf - Aktie fester
Micron-Aktie im Fokus: Wie Amazons Milliarden-Offensive dem Speicherchip-Hersteller Rückenwind geben könnte
Trump gegen Big Oil: ExxonMobil und Chevron sollen Gewinne zurückgeben
Ausblick: Super Micro Computer präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
ARYZTA-Aktie bricht zweistellig ein: Konzern überprüft nach Absatzrückgang im Halbjahr Deutschland-Geschäft
Novo Nordisk-Aktie im Fokus: Bernstein erhöht Kursziel trotz Underperform-Rating
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Apple Aktie News: Apple am Montagabend mit Einbussen

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.