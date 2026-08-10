Tesla Aktie News: Tesla gewinnt am Montagabend

Im NASDAQ-Handel gewannen die Tesla-Papiere um 20:26 Uhr 0,3 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 29'638 Punkten tendiert. Bei 332,05 USD erreichte die Tesla-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 326,45 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 3'385'054 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 23.12.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 498,82 USD. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 33,94 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 30.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 297,39 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesla-Aktie mit einem Verlust von 9,75 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Tesla-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 22.07.2026 hat Tesla die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 28.24 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 22.50 Mrd. USD umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,69 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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