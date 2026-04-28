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Volatilität hält an 28.04.2026 15:44:22

Tesla-Aktie unter Beobachtung: Droht nach Musks Aktien-Registrierung ein Verkaufssturm?

Tesla-Aktie unter Beobachtung: Droht nach Musks Aktien-Registrierung ein Verkaufssturm?

Tesla hat Schritte zur Umsetzung von Elon Musks milliardenschwerem Performance-Paket eingeleitet, was neue Spekulationen am Markt auslöst.

• Tesla treibt Umsetzung des umstrittenen Musk-Vergütungspakets weiter voran
• Registrierung bedeutet nicht automatisch Aktienverkauf oder Liquidation
• Marktreaktion basiert stark auf Interpretation

Die jahrelange juristische Hängepartie um das grösste Vergütungspaket der Unternehmensgeschichte ist offiziell beendet. Tesla hat am vergangenen Freitag bei der US-Börsenaufsicht SEC die Registrierung von rund 304 Millionen Stammaktien beantragt, die direkt mit dem legendären CEO-Leistungsbonus von Elon Musk aus dem Jahr 2018 verknüpft sind. Dieser Schritt folgt auf das wegweisende Urteil des Obersten Gerichtshofs von Delaware Ende 2025, das die ursprüngliche Zuerkennung der Optionen nach einem langwierigen Rechtsstreit wiederherstellte. Mit der formalen Registrierung der Papiere sind diese nun theoretisch für den freien Handel vorbereitet, was am Markt sofort Spekulationen über mögliche Verkaufsabsichten des Tesla-Chefs auslöste.

Vom Gerichtssaal zur milliardenschweren Umsetzung

Der Weg zu dieser Registrierung war von massiven Widerständen geprägt, nachdem ein Gericht in Delaware das Paket im Jahr 2024 zunächst wegen unzureichender Transparenz für nichtig erklärt hatte. Erst nachdem die Tesla-Aktionäre die Zuerkennung im Jahr 2024 erneut ratifiziert hatten und die höchste Instanz des Bundesstaates im Dezember 2025 zugunsten von Tesla entschied, war der Weg für die Auszahlung frei. Das Paket, das zum Zeitpunkt seiner Erstellung im Jahr 2018 noch als unerreichbar galt, setzte voraus, dass Tesla seinen Börsenwert von damals rund 70 Milliarden auf 650 Milliarden US-Dollar steigert. Heute wird das Unternehmen auf Basis der voll verwässerten Aktienanzahl mit rund 1,7 Billionen US-Dollar bewertet, was den Erfolg der Wachstumsstrategie unterstreicht.

Was bedeutet die Registrierung für Anleger?

Anleger fragen sich nun, ob Musk die frisch registrierten Anteile zeitnah veräussern wird, um seine gigantischen Projekte wie SpaceX oder die Plattform X weiter zu finanzieren. Die formale Registrierung der Aktien bedeutet jedoch zunächst nur, dass die Anteile nach der Ausübung der Optionen frei handelbar sind. Experten weisen darauf hin, dass die Optionen Anfang 2028 auslaufen und Musk daher gezwungen sein wird, sie vor diesem Termin auszuüben. In der Vergangenheit führte ein solcher Schritt fast zwangsläufig zu Teilverkäufen, um die damit verbundenen massiven Steuerrechnungen zu begleichen. Da Musks gesamtes Vermögen in verschiedenen Unternehmen mittlerweile auf etwa 800 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, könnten bereits kleinere prozentuale Verkäufe zur Steuerdeckung erheblichen Druck auf den Aktienkurs ausüben.

Zusätzliche Volatilität in einem angespannten Marktumfeld

Die Nachricht von der Registrierung trifft die Tesla-Aktie in einer Phase grosser Volatilität: Seit Jahresstart hat der Anteilsschein an der NASDAQ rund 16 Prozent an Wert verloren, auf Sicht der letzten 52 Wochen hatten Anleger dabei grosse Kursschwankungen zu verkraften: Der Anteilsschein pendelte zwischen 271 und 499 US-Dollar. Am Dienstag deuten sich zunächst Verluste an: So geht es für die Tesla-Aktie um 0,16 Prozent auf 378,08 US-Dollar nach unten.

Neben den jüngsten Meldungen sind es dabei auch Nachrichten zum operativen Geschäft, das Anleger umtreibt. Investoren reagieren derzeit sensibel auf Verzögerungen beim Rollout des Robo-Taxi-Service, was die positiven Nachrichten über die Gewinnzahlen des ersten Quartals teilweise überschattete. Zudem steht Musk bereits ein weiteres, potenziell noch grösseres Anreizpaket aus dem Jahr 2025 in Aussicht, das bei Erreichung aller Meilensteine einen Wert von einer Billion US-Dollar erreichen könnte. Das aktuelle Rückhalteabkommen sieht vor, dass Musk die neuen Aktien für mindestens fünf Jahre halten muss, was einen sofortigen massiven Abverkauf zwar einschränkt, die langfristige Unsicherheit über künftige Platzierungen jedoch bestehen lässt.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch

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