Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Tesla Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Tesla nach der Vorlage von Finanzdaten zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 465 US-Dollar belassen. Die Auslieferungen des Robotaxi und des humanoiden Allzweckroboters Optimus schienen sich langsamer zu entwickeln als angenommen, schrieb Edison Yu in einer am Montag vorliegenden Studie. Für die Aktien des Konzerns werde es wohl schwer werden, in Fahrt zu kommen, bevor solche KI-basierten Produkte deutliche Erfolge zeigen./bek/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Buy
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
$ 465.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 367.04
|
Abst. Kursziel*:
26.69%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 374.35
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.22%
|
Analyst Name::
Edison Yu
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Tesla
|
16:29
|Tesla Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Tesla (finanzen.ch)
|
26.04.26
|Tesla sieht Trendwende - Experte geht von Einmaleffekt aus (AWP)
|
25.04.26
|Tesla-Aktie am Scheideweg: Warum Dan Ives die Tesla-Aktie weiterhin als Top-Investment sieht (finanzen.ch)
|
24.04.26
|Tesla-Aktie im Fokus: Model Y L kommt als Sechssitzer auf den asiatischen Markt (finanzen.ch)
|
24.04.26
|Tesla Aktie News: Anleger schicken Tesla am Freitagabend ins Plus (finanzen.ch)
|
24.04.26
|Tesla-Aktie legt zu: Robotaxi-Produktion gestartet (AWP)
Analysen zu Tesla
|17:08
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|07:07
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|23.04.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|17:08
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|07:07
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|23.04.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|17:08
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|07:07
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|09.04.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|29.01.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|23.04.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Tesla Halten
|DZ BANK
|23.04.26
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.04.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|288.45
|-2.12%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:48
|
RBC Capital Markets
TotalEnergies Outperform
|17:36
|
Jefferies & Company Inc.
Nordex Buy
|17:08
|
Deutsche Bank AG
Tesla Buy
|16:36
|
Jefferies & Company Inc.
Shell Buy
|14:58
|
Bernstein Research
Nike Outperform
|14:58
|
Bernstein Research
adidas Outperform
|13:46
|
RBC Capital Markets
Amazon Outperform