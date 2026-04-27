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Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014

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27.04.2026 17:08:18

Tesla Buy

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Tesla nach der Vorlage von Finanzdaten zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 465 US-Dollar belassen. Die Auslieferungen des Robotaxi und des humanoiden Allzweckroboters Optimus schienen sich langsamer zu entwickeln als angenommen, schrieb Edison Yu in einer am Montag vorliegenden Studie. Für die Aktien des Konzerns werde es wohl schwer werden, in Fahrt zu kommen, bevor solche KI-basierten Produkte deutliche Erfolge zeigen./bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 07:56 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Buy
Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 367.04 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 374.35 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Edison Yu 		KGV*:
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17:08 Tesla Buy Deutsche Bank AG
07:07 Tesla Outperform RBC Capital Markets
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23.04.26 Tesla Equal Weight Barclays Capital
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