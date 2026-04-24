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Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014

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24.04.2026
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27.04.2026 07:07:27

Tesla Outperform

Tesla
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Tesla mit einem Kursziel von 475 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Zur mit der Quartalszahlen-Vorlage angehobenen Investitionsplanung für 2026 habe der Elektroautobauer signalisiert, dass die zusätzlichen 5 Milliarden Dollar die Untergrenze seien, schrieb Tom Narayan in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Damit könnte Tesla die Herstellung eigener KI-Chips sowie die Expansion im Solarenergiebereich finanzieren. Anders als in den USA und Europa sei in China mit dem Thema Autonomes Fahren wohl kaum viel zusätzliches Geld zu verdienen - dieses zähle zu den dortigen Markteintritts-Bedingungen./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 23:26 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 23:26 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Outperform
Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 475.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 376.30 		Abst. Kursziel*:
26.23%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 376.15 		Abst. Kursziel aktuell:
26.28%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
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07:07 Tesla Outperform RBC Capital Markets
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23.04.26 Tesla Halten DZ BANK
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