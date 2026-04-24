Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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Tesla Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Tesla mit einem Kursziel von 475 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Zur mit der Quartalszahlen-Vorlage angehobenen Investitionsplanung für 2026 habe der Elektroautobauer signalisiert, dass die zusätzlichen 5 Milliarden Dollar die Untergrenze seien, schrieb Tom Narayan in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Damit könnte Tesla die Herstellung eigener KI-Chips sowie die Expansion im Solarenergiebereich finanzieren. Anders als in den USA und Europa sei in China mit dem Thema Autonomes Fahren wohl kaum viel zusätzliches Geld zu verdienen - dieses zähle zu den dortigen Markteintritts-Bedingungen./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Outperform
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 475.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 376.30
|
Abst. Kursziel*:
26.23%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 376.15
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.28%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
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