NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Tesla mit einem Kursziel von 475 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Zur mit der Quartalszahlen-Vorlage angehobenen Investitionsplanung für 2026 habe der Elektroautobauer signalisiert, dass die zusätzlichen 5 Milliarden Dollar die Untergrenze seien, schrieb Tom Narayan in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Damit könnte Tesla die Herstellung eigener KI-Chips sowie die Expansion im Solarenergiebereich finanzieren. Anders als in den USA und Europa sei in China mit dem Thema Autonomes Fahren wohl kaum viel zusätzliches Geld zu verdienen - dieses zähle zu den dortigen Markteintritts-Bedingungen./rob/gl/ag;