Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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Tesla Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Tesla von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft, den fairen Wert aber von 400 auf 385 US-Dollar gesenkt. Die kostspieligen Zukunftsvisionen des Konzernchefs Elon Musk könnten Realität werden, schrieb Markus Leistner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die noch höheren Investitionen in Schlu?sselsegmente wie KI, Robotik und Halbleiter seien notwendig, blieben jedoch mittelfristig ein Belastungsfaktor./rob/bek/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Halten
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
$ 387.51
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Verkaufen
|
Kurs aktuell:
$ 376.91
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Markus Leistner
|
KGV*:
-
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