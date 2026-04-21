Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’232 -1.5%  SPI 18’765 -0.6%  Dow 49’443 0.0%  DAX 24’418 -1.2%  Euro 0.9176 0.0%  EStoxx50 5’983 -1.2%  Gold 4’821 -0.2%  Bitcoin 59’138 2.1%  Dollar 0.7787 -0.5%  Öl 94.3 2.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Sika41879292Nestlé3886335Holcim1221405Partners Group2460882Novartis1200526BACHEM117649372Adecco1213860Lonza1384101
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Tesla-Aktie am Scheideweg: Warum Dan Ives die Tesla-Aktie weiterhin als Top-Investment sieht
Angriff der Cloud-Giganten: Warum Amazon mit Graviton die Vormachtstellung von Aktien wie Intel, NVIDIA & Co. attackiert
Krisenvorsorge auf dem Prüfstand: Verliert Gold seinen Status als "sicherer Hafen"?
Warum Donald Trumps Kryptoprojekt World Liberty sich einem Investoren-Aufstand gegenübersieht
Bullenmarkt oder trügerische Ruhe? Warum Gold und Silber trotz Unsicherheiten an Dynamik verlieren
Suche...
eToro entdecken
KI im Blick 21.04.2026 03:59:37

Tesla-Aktie am Scheideweg: Warum Dan Ives die Tesla-Aktie weiterhin als Top-Investment sieht

Tesla-Aktie am Scheideweg: Warum Dan Ives die Tesla-Aktie weiterhin als Top-Investment sieht

Für Tesla-Anleger waren die letzten Monate eine schwierige Zeit. Doch der prominente Analyst Daniel Ives bleibt trotzdem optimistisch.

• Teslas Auslieferungszahlen enttäuschen
• Deutliche Kursverluste des E-Auto-Herstellers
• Wedbush-Analyst Dan Ives bleibt dennoch enthusiastisch

Anfang April enttäuschte Tesla seine Anleger einmal mehr: Zwar vermeldete der E-Auto-Pionier für das ersten Quartal 2026 einen Anstieg der weltweiten Auslieferungen im Jahresvergleich um 6,3 Prozent auf 358'023 Fahrzeuge. Jedoch lag das unter den Erwartungen der Analysten, die im Schnitt von rund 370'000 Auslieferungen ausgegangen waren. Damit wurden die Markterwartungen nun schon zum zweiten Mal in Folge verfehlt.

Dies blieb nicht ohne Folgen für den Aktienkurs: So hat die Tesla-Aktie auf Monatssicht schon rund 8,9 Prozent an Wert eingebüsst. Seit Jahresbeginn beläuft sich das Minus sogar auf rund 11 Prozent (Stand: Schlusskurs vom 17.04.2026).

Dan Ives hebt den Daumen

Trotzdem bleibt Daniel Ives von Wedbush laut "TipRanks" weiterhin optimistisch. Der bekannte, langjährige Tesla-Bulle bekräftigte seine Kaufempfehlung und sein beachtliches Kursziel von 600 US-Dollar. Zum Vergleich: Die Tesla-Aktie schloss zuletzt bei 400,62 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 17.04.2026). Bei seiner Einschätzung stützt sich Ives insbesondere auf das KI-Potenzials des Elektroauto-Vorreiters.

Zwar bezeichnete auch Ives die Quartalsauslieferungen als "enttäuschend", trotzdem blieb er angesichts Teslas Vorstoss im Bereich KI zuversichtlich. Er sieht Tesla auf dem Weg zu einem KI-Giganten, der sich auf humanoide Roboter und autonomes Fahren konzentriert. Seiner Meinung nach werden Full Self-Driving (FSD) und Robotaxis die zukünftige Bewertung nach oben treiben, obwohl er einräumt, dass behördliche Genehmigungen und Leistungsmeilensteine weiterhin ein Hemmnis für Teslas FSD-Ambitionen darstellen.

Der von Elon Musk geführte US-Konzern plant, rund 20 Milliarden US-Dollar in KI-Infrastruktur, die Produktion von Robotaxis, Optimus-Roboter und Batteriekapazitäten zu investieren. Ives sieht darin ein wichtiges, positives Signal für Teslas langfristige Dominanz im KI-Bereich und die nächste Wachstumsphase.

Das sagen andere Analysten

Diesen Optimismus teilen aber nicht alle. Von insgesamt 30 bei "TipRanks" erfassten Analysten bewerten nur 13 die Tesla-Aktie mit einem Buy-Rating. Dazu gesellen sich 11 Hold und 6 Verkaufen-Empfehlungen (Stand: 17.04.2026). Insgesamt fällt das Urteil also eher durchwachsen aus.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

BYD-Aktie vor möglichem Kursschub: Tesla-Konkurrent plant ambitionierte Exportoffensive für 2026
Aktien von Tesla, Palantir & Robinhood: Wood greift wieder zu
Tesla-Aktie unter Beobachtung: Robotaxis fahren jetzt auch in Dallas und Houston

Bildquelle: JOHANNES EISELE/AFP/Getty Images,Andrei Tudoran / Shutterstock.com,Kevork Djansezian/Getty Images,humphrey / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Top-Aktien unter Druck – jetzt Chancen für langfristige Anleger? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Diese Aktien & Themen stehen im Fokus:

Tech-Giganten unter Druck
– Microsoft: Rücksetzer trotz starker Marktposition – Chance durch niedrigere Bewertung?
– SAP: KI als Risiko für das Geschäftsmodell?
– Oracle: Deutlicher Kursverlust bei gleichzeitig attraktiver Bewertung
– Meta Platforms: Hohe KI-Investitionen & neue Monetarisierungsmöglichkeiten (z. B. WhatsApp)

️ Konsum & Marken unter Druck
– Nike: Sinkende Nachfrage, steigende Konkurrenz aber starke Marke
– Amazon: Hohe Investitionen drücken Gewinne langfristig trotzdem spannend?

Weitere Value-Kandidaten
– PayPal: Stark gefallen – Turnaround möglich?
– Constellation Software: Hidden Champion mit einzigartigem Geschäftsmodell

Das grosse Thema:
Viele dieser Unternehmen investieren massiv in KI, Cloud und Zukunftstechnologien, was kurzfristig die Gewinne belastet, aber langfristig enorme Chancen bieten kann.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Top-Aktien unter Druck – jetzt Chancen für langfristige Anleger? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

20.04.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Jede Menge Bewegung
20.04.26 Marktüberblick: Delivery Hero gesucht
17.04.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 20.50% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ams-OSRAM
17.04.26 Anleger halten sich zurück
17.04.26 Top-Aktien unter Druck – jetzt Chancen für langfristige Anleger? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
16.04.26 Giganten unter Druck: United Airlines prüft Übernahme von American Airlines
16.04.26 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (80%) auf Autoneum Holding AG
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’775.13 19.75 SQ3B6U
Short 14’057.67 13.77 S8MBFU
Short 14’580.93 8.95 S6EBTU
SMI-Kurs: 13’232.03 20.04.2026 17:30:00
Long 12’675.19 19.89 SGHBWU
Long 12’373.83 13.77 S9OBOU
Long 11’832.79 8.89 S69BTU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Buffett-Schock: 5 Worte des Star-Investors, die Anleger nicht übersehen sollten
Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat springt am Abend an
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Rheinmetall startet Drohnenboot-Produktion - HENSOLDT will Voith-Mitarbeiter einstellen
SMI und DAX letztlich mit schwachem Wochenstart -- US-Börsen schliessen mit überschaubaren Verlusten -- Asiens Börsen schliessen im Plus
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Nestlé Aktie News: Anleger trennen sich am Montagvormittag vermehrt von Nestlé
Neutral von JP Morgan Chase & Co. für SAP SE-Aktie
Aktien von D-Wave, IonQ und Rigetti uneinheitlich: Pause nach der Kursrally nur bei einigen Branchenvertretern
Aktien von Lufthansa und Co. unter Druck - Was die Fluggesellschaften belastet

Top-Rankings

KW 16: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 16: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 16: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.