Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’090 -0.4%  SPI 18’481 -0.3%  Dow 49’142 -0.1%  DAX 23’983 -0.2%  Euro 0.9236 -0.1%  EStoxx50 5’818 -0.3%  Gold 4’563 -0.7%  Bitcoin 61’246 1.7%  Dollar 0.7893 0.0%  Öl 114.7 3.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche1203204Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Swiss Re12688156
Top News
Lufthansa-Aktie etwas schwächer: Bringt das neue Stopover-Programm frischen Schwung?
Stoxx Europe 50-Titel EssilorLuxottica-Aktie: Über diese Dividende können sich EssilorLuxottica-Aktionäre freuen
Bayer-Aktie dennoch tiefer: Zulassungsverfahren für Asundexian in China gestartet
Ausblick: Erste Group Bank legt Quartalsergebnis vor
Ausblick: Sandisk stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Suche...

Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000

44.71
CHF
-2.07
CHF
-4.41 %
13:51:53
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.04.2026 12:10:42

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral

Mercedes-Benz Group
45.12 CHF -0.88%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Neutral" belassen. Das erste Quartal habe die Erwartungen übertroffen, die Jahresziele hätten Bestand, schrieb Patrick Hummel am Mittwochmorgen nach dem Quartalsbericht des Autobauers./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 05:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
57.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
49.19 € 		Abst. Kursziel*:
15.88%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
48.71 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17.02%
Analyst Name::
Patrick Hummel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
13:04 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
12:10 Mercedes-Benz Group Neutral UBS AG
10:18 Mercedes-Benz Group Hold Jefferies & Company Inc.
08:20 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
08:20 Mercedes-Benz Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen