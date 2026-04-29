Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
29.04.2026 12:10:42
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
Mercedes-Benz Group
45.12 CHF -0.88%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Neutral" belassen. Das erste Quartal habe die Erwartungen übertroffen, die Jahresziele hätten Bestand, schrieb Patrick Hummel am Mittwochmorgen nach dem Quartalsbericht des Autobauers./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 05:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
57.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
49.19 €
|
Abst. Kursziel*:
15.88%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
48.71 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.02%
|
Analyst Name::
Patrick Hummel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|13:04
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:10
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|10:18
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:20
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08:20
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
