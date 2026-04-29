FUCHS Aktie 113115697 / DE000A3E5D64
37.38CHF
3.64CHF
10.79 %
13:54:42
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
29.04.2026 12:09:57
FUCHS SE VZ Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fuchs SE mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Christian Bell rechnet mit einer positiven Marktreaktion auf das organische Wachstum und das operative Ergebnis, wie er am Mittwochmorgen nach dem Quartalsbericht des Schmierstoffherstellers schrieb./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Buy
|
Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
44.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
40.56 €
|
Abst. Kursziel*:
8.48%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
40.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.11%
|
Analyst Name::
Christian Bell
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu FUCHS SE VZ
|
12:26
|Gewinne in Frankfurt: Am Mittag Gewinne im MDAX (finanzen.ch)
|
09:28
|MDAX aktuell: MDAX liegt zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
07:00
|EQS-News: FUCHS with a very good start into 2026 in volatile market environment (EQS Group)
|
07:00
|EQS-News: FUCHS startet sehr gut ins Jahr 2026 in volatilem Marktumfeld (EQS Group)
|
27.04.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
24.04.26
|Handel in Frankfurt: MDAX fällt letztendlich zurück (finanzen.ch)
|
24.04.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX liegt im Minus (finanzen.ch)
|
24.04.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX schwächelt am Freitagmittag (finanzen.ch)
Analysen zu FUCHS SE VZ
|12:09
|FUCHS Buy
|UBS AG
|10:37
|FUCHS Overweight
|Barclays Capital
|10:37
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|FUCHS Buy
|UBS AG
|20.04.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:09
|FUCHS Buy
|UBS AG
|10:37
|FUCHS Overweight
|Barclays Capital
|10:37
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|FUCHS Buy
|UBS AG
|20.04.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:09
|FUCHS Buy
|UBS AG
|10:37
|FUCHS Overweight
|Barclays Capital
|10:37
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|FUCHS Buy
|UBS AG
|20.04.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|31.10.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|13.08.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|FUCHS Reduce
|Baader Bank
|23.07.25
|FUCHS Reduce
|Baader Bank
|16.07.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|17.04.26
|FUCHS Halten
|DZ BANK
|31.07.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
|16.07.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
|02.06.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
|30.04.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|FUCHS SE VZ
|37.42
|10.91%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:04
|
RBC Capital Markets
Mercedes-Benz Group Sector Perform
|12:58
|
Jefferies & Company Inc.
thyssenkrupp Buy
|12:14
|
Bernstein Research
Iberdrola Market-Perform
|12:12
|
UBS AG
WACKER CHEMIE Buy
|12:11
|
UBS AG
Symrise Buy
|12:10
|
UBS AG
Mercedes-Benz Group Neutral
|12:09
|
UBS AG
FUCHS Buy