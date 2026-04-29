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FUCHS Aktie 113115697 / DE000A3E5D64

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29.04.2026 12:09:57

FUCHS SE VZ Buy

FUCHS
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fuchs SE mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Christian Bell rechnet mit einer positiven Marktreaktion auf das organische Wachstum und das operative Ergebnis, wie er am Mittwochmorgen nach dem Quartalsbericht des Schmierstoffherstellers schrieb./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Buy
Unternehmen:
FUCHS SE VZ 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
44.00 €
Rating jetzt:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
40.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Christian Bell 		KGV*:
-
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