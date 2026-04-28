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28.04.2026 08:17:09

Tesla Equal Weight

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Tesla mit einem Kursziel von 360 US-Dollar auf "Equal Weight" belassen. Der Elektroautobauer habe die Registrierung von rund 304 Millionen Aktien zugunsten von Unternehmenschef Elon Musk im Rahmen des 2018 geschnürten Vergütungspakets beantragt und gewähre ihm damit nach jahrelangen rechtlichen Auseinandersetzungen die Optionen zu deren Kauf, schrieb Dan Levy am Dienstag. Bei einem Preis von 370 Dollar je Aktie würde dieses Paket Musks Beteiligung um 4 Prozentpunkte auf 16,8 Prozent steigern./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 03:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 03:54 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Equal Weight
Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
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Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Dan Levy 		KGV*:
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08:17 Tesla Equal Weight Barclays Capital
27.04.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG
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24.04.26 Tesla Underweight JP Morgan Chase & Co.
23.04.26 Tesla Neutral UBS AG
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