LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Tesla mit einem Kursziel von 360 US-Dollar auf "Equal Weight" belassen. Der Elektroautobauer habe die Registrierung von rund 304 Millionen Aktien zugunsten von Unternehmenschef Elon Musk im Rahmen des 2018 geschnürten Vergütungspakets beantragt und gewähre ihm damit nach jahrelangen rechtlichen Auseinandersetzungen die Optionen zu deren Kauf, schrieb Dan Levy am Dienstag. Bei einem Preis von 370 Dollar je Aktie würde dieses Paket Musks Beteiligung um 4 Prozentpunkte auf 16,8 Prozent steigern./gl/ag;