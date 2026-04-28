Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Tesla Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Tesla mit einem Kursziel von 360 US-Dollar auf "Equal Weight" belassen. Der Elektroautobauer habe die Registrierung von rund 304 Millionen Aktien zugunsten von Unternehmenschef Elon Musk im Rahmen des 2018 geschnürten Vergütungspakets beantragt und gewähre ihm damit nach jahrelangen rechtlichen Auseinandersetzungen die Optionen zu deren Kauf, schrieb Dan Levy am Dienstag. Bei einem Preis von 370 Dollar je Aktie würde dieses Paket Musks Beteiligung um 4 Prozentpunkte auf 16,8 Prozent steigern./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Equal Weight
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 360.00
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
$ 378.67
|
Abst. Kursziel*:
-4.93%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
$ 378.48
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4.88%
|
Analyst Name::
Dan Levy
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Tesla
|
07:35
|Tesla im Rampenlicht: Ein grosser Teil der Cybertruck-Verkäufe geht an Elon Musks eigene Unternehmen (finanzen.ch)
|
27.04.26
|Tesla Aktie News: Anleger schicken Tesla am Montagabend ins Plus (finanzen.ch)
|
27.04.26
|Tesla-Aktie tiefer: Autobauer sieht Trendwende in Grünheide - Experte spricht von "Einmaleffekt" (AWP)
|
27.04.26
|Tesla Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Tesla (finanzen.ch)
|
26.04.26
|Tesla sieht Trendwende - Experte geht von Einmaleffekt aus (AWP)
|
25.04.26
|Tesla-Aktie am Scheideweg: Warum Dan Ives die Tesla-Aktie weiterhin als Top-Investment sieht (finanzen.ch)
|
24.04.26
|Tesla-Aktie im Fokus: Model Y L kommt als Sechssitzer auf den asiatischen Markt (finanzen.ch)
|
24.04.26
|Tesla-Aktie legt zu: Robotaxi-Produktion gestartet (AWP)
Analysen zu Tesla
|08:17
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|27.04.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|08:17
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|27.04.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|27.04.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|09.04.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|29.01.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:17
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|23.04.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Tesla Halten
|DZ BANK
|23.04.26
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|299.12
|3.70%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:40
|
Deutsche Bank AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|09:03
|
Barclays Capital
Air Liquide Overweight
|09:01
|
Deutsche Bank AG
Deutsche Börse Buy
|08:55
|
Barclays Capital
Novartis Equal Weight
|08:49
|
Deutsche Bank AG
CANCOM Buy
|08:43
|
Jefferies & Company Inc.
Air Liquide Buy
|08:42
|
Deutsche Bank AG
Nordex Buy