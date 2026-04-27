thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001
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thyssenkrupp Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Thyssenkrupp mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Buy" belassen. Der Verkauf der Ex-Aufzugssparte TK Elevator von Finanzinvestoren an Kone bedeute auch für Thyssenkrupp eine lange erhoffte Wertschöpfung außerhalb des Kerngeschäfts, schrieb Tommaso Castello am Mittwoch. Thyssenkrupp wohl noch mit gut 16 Prozent an TK Elevator beteiligt./rob/ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Buy
|
Unternehmen:
thyssenkrupp AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
13.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
9.46 €
|
Abst. Kursziel*:
37.42%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
9.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35.47%
|
Analyst Name::
Tommaso Castello
|
KGV*:
-
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