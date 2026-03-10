BP Aktie 844183 / GB0007980591
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
BP Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 520 Pence auf "Buy" belassen. Bis zu einer Öffnung der Straße von Hormus dürfte die Ölknappheit ausgeprägt bleiben, schrieb Henry Tarr am Dienstagabend. Der Schlüssel für eine Entspannung der Lage sei also eine Öffnung der Meeresenge. Wegen der Knappheit an Flüssiggas blieben die Preise hierfür in Europa auf hohem Niveau./bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Buy
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
5.20 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
5.04 £
|
Abst. Kursziel*:
3.17%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
5.06 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.85%
|
Analyst Name::
Henry Tarr
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
|
12:26
|Verluste in Europa: STOXX 50 gibt nach (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
10.03.26
|Handel in London: FTSE 100 schlussendlich stärker (finanzen.ch)
|
10.03.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
10.03.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 nachmittags freundlich (finanzen.ch)
|
10.03.26
|Optimismus in London: FTSE 100 nachmittags stärker (finanzen.ch)
|
10.03.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 am Dienstagmittag im Plus (finanzen.ch)
|
10.03.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)