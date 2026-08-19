JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601
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19.08.2026 15:58:34
Mittwochshandel in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX am Mittwochnachmittag
In Frankfurt stehen die Signale am Mittwochnachmittag auf Stabilisierung.
Um 15:41 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0.10 Prozent fester bei 4’055.90 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 566.247 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.103 Prozent auf 4’056.13 Punkte an der Kurstafel, nach 4’051.96 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4’060.04 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4’025.86 Zählern.
TecDAX-Performance auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 1.12 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der TecDAX mit 3’770.35 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 19.05.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3’901.04 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 19.08.2025, den Wert von 3’770.23 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 11.91 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Carl Zeiss Meditec (+ 2.63 Prozent auf 32.04 EUR), Sartorius vz (+ 2.45 Prozent auf 234.50 EUR), freenet (+ 1.41 Prozent auf 24.40 EUR), QIAGEN (+ 1.24 Prozent auf 37.29 EUR) und Eckert Ziegler (+ 1.20 Prozent auf 13.49 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3.15 Prozent auf 75.35 EUR), Infineon (-2.95 Prozent auf 55.55 EUR), HENSOLDT (-2.38 Prozent auf 91.90 EUR), Elmos Semiconductor (-2.34 Prozent auf 142.20 EUR) und JENOPTIK (-2.24 Prozent auf 39.22 EUR).
TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die Aktie im TecDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2’598’401 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 207.271 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6.52 erwartet. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.46 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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