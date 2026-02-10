TeamViewer Aktie 50049146 / DE000A2YN900
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
TeamViewer Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Teamviewer von 8,50 auf 7 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Die technologische Strategie des Anbieters von Software für Fernwartung bleibe ansprechend, schrieb Alice Jennings am Dienstagabend. Allerdings enge der rasante Fortschritt in der Entwicklung und Nutzung Künstlicher Intelligenz die strategischen Möglichkeiten für Teamviewer ein. Die Bewertung der Aktien rechtfertige aber ein "Overweight"./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TeamViewer Overweight
|
Unternehmen:
TeamViewer
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
7.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
5.55 €
|
Abst. Kursziel*:
26.01%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
5.56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.90%
|
Analyst Name::
Alice Jennings
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TeamViewer
|
10.02.26
|XETRA-Handel: TecDAX schliesst mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
10.02.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX verliert letztendlich (finanzen.ch)
|
10.02.26
|EQS-PVR: TeamViewer SE: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
10.02.26