29.08.2025 08:45:51
TAG Immobilien Buy
TAG Immobilien
14.50 CHF 4.42%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für TAG Immobilien von 18 auf 19 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem jüngsten Zukauf sei das Wachstum des Immobilienkonzerns in Polen auf der Überholspur, schrieb Thomas Rothäusler in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./ajx/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TAG Immobilien AG Buy
|
Unternehmen:
TAG Immobilien AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
19.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
15.42 €
|
Abst. Kursziel*:
23.22%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
15.46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.90%
|
Analyst Name::
Thomas Rothäusler
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
