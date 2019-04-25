Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’186 -0.3%  SPI 16’931 -0.2%  Dow 45’637 0.2%  DAX 23’972 -0.3%  Euro 0.9346 -0.1%  EStoxx50 5’373 -0.4%  Gold 3’413 -0.1%  Bitcoin 88’121 -2.3%  Dollar 0.8004 -0.1%  Öl 68.3 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Rückgänge am Krypto-Markt: So notieren Bitcoin und Ethereum heute Vormittag
Henkel vz-Aktie: Warburg Research vergibt Buy
Gebrauchtwagen-Leasing ohne Anzahlung: Tesla will mit neuem Angebot die Nachfrage stärken
UniCredit-Aktie um Nulllinie: UniCredit verstärkt Präsenz im griechischen Bankensektor
Amrize informiert über "Mini-Kaufangebot" - Amrize-Aktie freundlich
Suche...
Plus500 Depot

TAG Immobilien Aktie 349500 / DE0008303504

23.88
CHF
0.38
CHF
1.62 %
25.04.2019
SWX
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.08.2025 08:45:51

TAG Immobilien Buy

TAG Immobilien
14.50 CHF 4.42%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für TAG Immobilien von 18 auf 19 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem jüngsten Zukauf sei das Wachstum des Immobilienkonzerns in Polen auf der Überholspur, schrieb Thomas Rothäusler in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2025 / 07:50 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: TAG Immobilien AG Buy
Unternehmen:
TAG Immobilien AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
19.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
15.42 € 		Abst. Kursziel*:
23.22%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
15.46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22.90%
Analyst Name::
Thomas Rothäusler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TAG Immobilien AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?