TAG Immobilien Aktie 349500 / DE0008303504

23.88
CHF
0.38
CHF
1.62 %
25.04.2019
SWX
13.08.2025 11:21:50

TAG Immobilien Buy

TAG Immobilien
13.89 CHF -2.84%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für TAG Immobilien nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Die Immobiliengruppe habe einen starken Buchwert ausgewiesen, schrieb Thomas Rothäusler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Prozess des Schuldenabbaus komme voran./bek/mne;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 07:52 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TAG Immobilien AG Buy
Unternehmen:
TAG Immobilien AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
18.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
15.22 € 		Abst. Kursziel*:
18.27%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
15.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.42%
Analyst Name::
Thomas Rothäusler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TAG Immobilien AG

mehr Nachrichten

Analysen zu TAG Immobilien AG

11:21 TAG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
12.08.25 TAG Immobilien Hold Warburg Research
12.08.25 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.25 TAG Immobilien Add Baader Bank
18.07.25 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen
