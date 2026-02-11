Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040

160.95
CHF
3.05
CHF
1.93 %
09:38:57
BRXC
12.02.2026 07:52:16

T-Mobile US Overweight

T-Mobile US
160.95 CHF 1.93%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für T-Mobile US von 240 auf 245 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Kannan Venkateshwar verzeichnet nach den Quartalsberichten der drei großen US-Mobilfunkanbieter T-Mobile US, Verizon und AT&T einen positiven Stimmungsumschwung, den er so schnell nicht erwartet hatte. Zum Teil sei er wohl aber auch auf eine Branchenrotation hinein in die Defensive zurückzuführen, so der Experte am Donnerstag. Mit dem Ausblick der Telekom-Tochter dürfte sich die Wettbewerbs-Balance in der Branche halten./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 03:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 05:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: T-Mobile US Overweight
Unternehmen:
T-Mobile US 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 245.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 209.54 		Abst. Kursziel*:
16.92%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 209.54 		Abst. Kursziel aktuell:
16.92%
Analyst Name::
Kannan Venkateshwar 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu T-Mobile US

