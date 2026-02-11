T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
T-Mobile US Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für T-Mobile US von 240 auf 245 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Kannan Venkateshwar verzeichnet nach den Quartalsberichten der drei großen US-Mobilfunkanbieter T-Mobile US, Verizon und AT&T einen positiven Stimmungsumschwung, den er so schnell nicht erwartet hatte. Zum Teil sei er wohl aber auch auf eine Branchenrotation hinein in die Defensive zurückzuführen, so der Experte am Donnerstag. Mit dem Ausblick der Telekom-Tochter dürfte sich die Wettbewerbs-Balance in der Branche halten./rob/ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 05:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
T-Mobile US
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
$ 245.00
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
$ 209.54
Abst. Kursziel*:
16.92%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
$ 209.54
Abst. Kursziel aktuell:
16.92%
Analyst Name::
Kannan Venkateshwar
KGV*:
-
