T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
T-Mobile US Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat T-Mobile US nach Quartalszahlen und den Zielen für 2026 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 255 US-Dollar belassen. Umsatz und operatives Ergebnis hätten dem Konsens entsprochen, während der freie Cashflow (FCF) und die Kundenzahlen über den Erwartungen gelegen hätten, schrieb Jonathan Atkin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Was die Jahresprognosen betreffe, liege die US-Mobilfunktochter der Telekom beim FCF etwas unter der Konsensschätzung./ck/rob/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:47 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: T-Mobile US Outperform
|
Unternehmen:
T-Mobile US
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 255.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 203.62
|
Abst. Kursziel*:
25.23%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 204.91
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.45%
|
Analyst Name::
Jonathan Atkin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu T-Mobile US
|
16:29
|T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Mittwochnachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
12:01
|Ausblick: T-Mobile US mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
10.02.26
|T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US zieht am Dienstagabend an (finanzen.ch)
|
05.02.26
|S&P 500-Wert T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in T-Mobile US von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
30.01.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
30.01.26
|Börse New York: NASDAQ 100 am Nachmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
30.01.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 fällt zurück (finanzen.ch)
Analysen zu T-Mobile US
|15:42
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|03.02.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|T-Mobile US Overweight
|Barclays Capital
|22.12.25
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|15.12.25
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:42
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|03.02.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|T-Mobile US Overweight
|Barclays Capital
|22.12.25
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|15.12.25
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:42
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|03.02.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|T-Mobile US Overweight
|Barclays Capital
|15.12.25
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|22.12.25
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|24.10.25
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|08.09.25
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.25
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.25
|T-Mobile US Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|T-Mobile US
|157.63
|3.97%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:05
|
DZ BANK
Gerresheimer Verkaufen
|15:58
|
JP Morgan Chase & Co.
Lufthansa Neutral
|15:56
|
JP Morgan Chase & Co.
T-Mobile US Overweight
|15:42
|
RBC Capital Markets
T-Mobile US Outperform
|15:00
|
UBS AG
Coca-Cola Buy
|14:45
|
Jefferies & Company Inc.
VINCI Buy
|14:32
|
UBS AG
NVIDIA Buy