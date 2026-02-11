Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
T-Mobile US Aktie

158.06
CHF
6.45
CHF
4.25 %
16:57:55
BRXC
11.02.2026

T-Mobile US Outperform

T-Mobile US
158.08 CHF 4.27%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat T-Mobile US nach Quartalszahlen und den Zielen für 2026 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 255 US-Dollar belassen. Umsatz und operatives Ergebnis hätten dem Konsens entsprochen, während der freie Cashflow (FCF) und die Kundenzahlen über den Erwartungen gelegen hätten, schrieb Jonathan Atkin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Was die Jahresprognosen betreffe, liege die US-Mobilfunktochter der Telekom beim FCF etwas unter der Konsensschätzung./ck/rob/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:47 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:47 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: T-Mobile US Outperform
Unternehmen:
T-Mobile US 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 255.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 203.62 		Abst. Kursziel*:
25.23%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 204.91 		Abst. Kursziel aktuell:
24.45%
Analyst Name::
Jonathan Atkin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu T-Mobile US

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu T-Mobile US

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
15:42 T-Mobile US Outperform RBC Capital Markets
03.02.26 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.01.26 T-Mobile US Overweight Barclays Capital
22.12.25 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
15.12.25 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
